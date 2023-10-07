Александр Усик устроил фотосессию с футболистами Полесья после победы над Динамо. ФОТО
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instagram.com/benimakouana28
Вчера "Полесье" в драматическом матче обыграло "Динамо" 3:2.
Не меньше внимания, чем сама победа, привлекло присуствие на трибунах украинского боксера и футболиста Александра Усика.
Нападающий "Полесья" не принимал участия в матче, но зато встретился с одноклубниками после игры.
Конечно же, фото с известным футболистом-боксером захотели сделать сразу несколько игроков.
ФОТО: instagram.com/_chobotenko_
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