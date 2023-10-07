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Александр Усик устроил фотосессию с футболистами Полесья после победы над Динамо. ФОТО

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Александр Усик устроил фотосессию с футболистами Полесья после победы над Динамо. ФОТО

instagram.com/benimakouana28

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Полесье" в драматическом матче обыграло "Динамо" 3:2.

Не меньше внимания, чем сама победа, привлекло присуствие на трибунах украинского боксера и футболиста Александра Усика.

Нападающий "Полесья" не принимал участия в матче, но зато встретился с одноклубниками после игры.

Конечно же, фото с известным футболистом-боксером захотели сделать сразу несколько игроков.

Александр Усик устроил фотосессию с футболистами Полесья после победы над Динамо. ФОТО - изображение 1

ФОТО: instagram.com/_chobotenko_

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик вТренде
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