Александр Усик устроил фотосессию с футболистами Полесья после победы над Динамо. ФОТО

Вчера "Полесье" в драматическом матче обыграло "Динамо" 3:2.

Не меньше внимания, чем сама победа, привлекло присуствие на трибунах украинского боксера и футболиста Александра Усика.

Нападающий "Полесья" не принимал участия в матче, но зато встретился с одноклубниками после игры.

Конечно же, фото с известным футболистом-боксером захотели сделать сразу несколько игроков.

ФОТО: instagram.com/_chobotenko_