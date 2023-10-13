Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
Забил футболист крайне ярко
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Сегодня ночью состоялся ряд матчей квалификации к чемпионату мира в Южной Америке.
Сборная Бразилии неожиданно оступилась в матче с Венесуэлой.
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За пять минут до конца матча Эдуард Бельо роскошным ударом сравнял счет.
Больше всех за игрока радовалась его жена Габриэла.
Латиноамериканская красотка занимается волейболом и не стесняется демонстрировать отличную форму.
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