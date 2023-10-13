  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Забил футболист крайне ярко

Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО

instagram.com/gabrielabritovz

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня ночью состоялся ряд матчей квалификации к чемпионату мира в Южной Америке.

Сборная Бразилии неожиданно оступилась в матче с Венесуэлой.

Больше горячих фото девушек из мира футбола - в нашем telegram-канале!

За пять минут до конца матча Эдуард Бельо роскошным ударом сравнял счет.

Больше всех за игрока радовалась его жена Габриэла.

Латиноамериканская красотка занимается волейболом и не стесняется демонстрировать отличную форму.

По теме
yellow-arrow
Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
yellow-arrow
Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
yellow-arrow
Старые знакомые. Роналдиньо и Бекхэм встретились на Гран-при Катара. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде