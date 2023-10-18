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Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО

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Девушка привыкает к жизни в Испании

Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО

instagram.com/yuliia.dovbyk

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Артем Довбик стал одним из героев матча сборной Украины против команды Мальты.

В то же время нападающий отлично себя чувствует и в составе "Жироны", с которой стал одним из открытий старта сезона в Ла Лиге.

Привыкает к жизни в новой стране и жена футболиста Юлия.

Сегодня знакомимся поближе с любящей супругой и заботливой мамой.

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