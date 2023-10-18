Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Девушка привыкает к жизни в Испании
instagram.com/yuliia.dovbyk
Вчера Артем Довбик стал одним из героев матча сборной Украины против команды Мальты.
В то же время нападающий отлично себя чувствует и в составе "Жироны", с которой стал одним из открытий старта сезона в Ла Лиге.
Привыкает к жизни в новой стране и жена футболиста Юлия.
Сегодня знакомимся поближе с любящей супругой и заботливой мамой.
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