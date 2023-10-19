Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль

Марина Мазенко совсем недавно присоединилась к "Маккаби Ашдод" и пока только тренировалась с новой командой, когда Израиль попал под атаку ХАМАС.

“С самого приезда в Ашдод все люди, которые слышали, что я из Украины и люди, которые были в команде, поддерживали меня и нашу страну в войне против России. Война в самом Израиле началась действительно неожиданно. В течение всего месяца моего пребывания в Израиле не было никаких сигналов или даже слухов о возможности такого. Страна жила своей жизнью, люди учились, работали, дети ходили в садик. У нас был плодотворный и насыщенный тренировками и дружескими спаррингами месяц, поэтому тренер дал нам три дня выходных (с пятницы до понедельника) и в субботу утром начались первые сигналы тревоги и звуки взрывов", - рассказывает спортсменка.

Впрочем, в Израиле к такому были готовы.

"Тренер сразу написал каждой, чтобы мы шли в бункеры. Нам повезло, потому что клуб арендовал для нас квартиру с комнатой-бункером. Такие комнаты предусмотрены в Израиле, поскольку с начала тревоги у тебя есть от 20-45 секунд, чтобы пойти в укрытие. Также клуб организовал нам питание, которое привозилось несколько раз в неделю, поэтому в пище и воде мы не были ограничены. Затем мы все связались по видеосвязи в группе и были предупреждены, что нужно быть дома и не выходить для нашей безопасности. Из-за того, что в Израиле случались иногда ракетные атаки, которые сразу же сбивал "купол", все сохраняли спокойствие и не могли поверить, что все значительно обострится в считанные часы. На следующий день к нам приехали тренер и президент клуба, мы обсудили, что чемпионат находится на паузе, поэтому мы будем ждать его восстановления. И в случае обострения террористических атак нас эвакуируют по домам, а потом мы сможем вернуться, когда все стабилизируется. Так и случилось, потому что уже вечером клуб взялся за поиск авиабилетов для нас. Поиск билетов был не легким, ведь на всю страну работал только один терминал аэропорта. Большинство рейсов авиакомпании отменяли ежеминутно. Но команде удалось найти билет мне на 12 октября в Берлин, и я благополучно смогла уехать и сейчас в безопасности могу продолжать тренировочный процесс на расстоянии. Ждем стабилизации ситуации"

Несмотря на пережитое, девушка не собирается искать новый клуб.