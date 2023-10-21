Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО
У девушки почти 100 голов за клуб
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Рози Хьюз - звезда британского "Рэксема", совладельцем которого является звезда Голливуда Раян Рейнольдс.
Девушка забила 97 голов за команда с момента присоединения в 2021-м году.
А еще она успевает совмещать подвиги на футбольном поле с работой тюремного надзирателя.
Рози работает в крупнейшей британской тюрьме HMP Berwyn, где уже успела стать звездой.
"Со временем слухи о моей игре в футбол расползлись по коллективу.
Дошло до того, что заключенные подходили и спрашивали, не играю ли я за "Рэксем".
Это было уже невозможно скрыть", - признается девушка.
Впрочем, благодаря достижениям на футбольном поле о Рози узнали не только в тюрьме.
После очередного успешного матча совледелец клуба Раян Рейнольдс потянул ее знакомиться с женой - также знаменитой актрисой Блейк Лайвли.
"Я почувствовала себя суперзвездой: только что забила победный гол перед 10 тысячами болельщиков и вот уже сам Раян Рейнольдс тащит меня знакомиться с женой и детьми", - делится впечатлениями Роуз.
Работа в тюрьме прямо способствует и успехам на поле.
После смены Роуз регулярно пользуется местным тренаженым залом и спортивной площадкой для оттачивания своих навыков.
Что ж, остается ждать первой сотни голов за "Рэксем".
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