Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО

Рози Хьюз - звезда британского "Рэксема", совладельцем которого является звезда Голливуда Раян Рейнольдс.

Девушка забила 97 голов за команда с момента присоединения в 2021-м году.

А еще она успевает совмещать подвиги на футбольном поле с работой тюремного надзирателя.

Рози работает в крупнейшей британской тюрьме HMP Berwyn, где уже успела стать звездой.

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"Со временем слухи о моей игре в футбол расползлись по коллективу.

Дошло до того, что заключенные подходили и спрашивали, не играю ли я за "Рэксем".

Это было уже невозможно скрыть", - признается девушка.

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Впрочем, благодаря достижениям на футбольном поле о Рози узнали не только в тюрьме.

После очередного успешного матча совледелец клуба Раян Рейнольдс потянул ее знакомиться с женой - также знаменитой актрисой Блейк Лайвли.

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"Я почувствовала себя суперзвездой: только что забила победный гол перед 10 тысячами болельщиков и вот уже сам Раян Рейнольдс тащит меня знакомиться с женой и детьми", - делится впечатлениями Роуз.

Работа в тюрьме прямо способствует и успехам на поле.

После смены Роуз регулярно пользуется местным тренаженым залом и спортивной площадкой для оттачивания своих навыков.

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Что ж, остается ждать первой сотни голов за "Рэксем".