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Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО

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Красотке есть, чем удивить

Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду просто разрывает в новом сезоне в составе "Аль-Насра".

Португалец уже имеет 14 голов и 7 ассистов в новой кампании во всех турнирах.

А с трибун игрока поддерживает его невеста Джорджина Родригес.

Красотка опубликовала фото с последнего матча команды.

Конечно же, большинство комплиментов в коментариях досталось эффектной фигуре модели.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср вТренде Джорджина Родригес
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