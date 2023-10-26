Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО

Криштиану Роналду просто разрывает в новом сезоне в составе "Аль-Насра".

Португалец уже имеет 14 голов и 7 ассистов в новой кампании во всех турнирах.

А с трибун игрока поддерживает его невеста Джорджина Родригес.

Красотка опубликовала фото с последнего матча команды.

Конечно же, большинство комплиментов в коментариях досталось эффектной фигуре модели.