Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
Красотке есть, чем удивить
instagram.com/georginagio
Криштиану Роналду просто разрывает в новом сезоне в составе "Аль-Насра".
Португалец уже имеет 14 голов и 7 ассистов в новой кампании во всех турнирах.
А с трибун игрока поддерживает его невеста Джорджина Родригес.
Красотка опубликовала фото с последнего матча команды.
Конечно же, большинство комплиментов в коментариях досталось эффектной фигуре модели.
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