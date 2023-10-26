Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
Хорошо жить в Майами
фото - FC Inter Miami
Лионель Месси вернулся в состав "Интера Майами" в матче против "Шарлотт", но не смог помочь своей команде одержать победу (поражение 0:1).
Впрочем, вскоре аргентинца ожидали и приятные эмоции.
Футболист встретился с популярным певцом и музыкантом Эдом Шираном.
Совместное фото с семьей Лео опубликовал в своем инстаграме.
Ширан - суперзвезда мира музыки.
Клип на его песню "Shape of You" имеет 6,1 миллиарда просмотров на YouTube и долгое время был самым популярным музыкальным видео на этой платформе.
В целом сразу три композиции британского исполнителя входят в ТОП-30 самых популярных видео на YouTube.
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