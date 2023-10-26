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Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО

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Обновлено
(1 голосов)

Хорошо жить в Майами

Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО

фото - FC Inter Miami

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси вернулся в состав "Интера Майами" в матче против "Шарлотт", но не смог помочь своей команде одержать победу (поражение 0:1).

Впрочем, вскоре аргентинца ожидали и приятные эмоции.

Футболист встретился с популярным певцом и музыкантом Эдом Шираном.

Совместное фото с семьей Лео опубликовал в своем инстаграме.

Ширан - суперзвезда мира музыки.

Клип на его песню "Shape of You" имеет 6,1 миллиарда просмотров на YouTube и долгое время был самым популярным музыкальным видео на этой платформе.

В целом сразу три композиции британского исполнителя входят в ТОП-30 самых популярных видео на YouTube.

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В статье: Лионель Месси вТренде
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Комментарии (5)
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Moro (Київ)
26.10.2023 в 16:28
про суперзірку - ну такє...
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0
0
Харьковчанин (Харків)
26.10.2023 в 14:55
Не буду казати про музику чи "статус", проте він популярний серед підлітків. В будь якому разі величезний респект Еду за підтримку України!
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
26.10.2023 в 14:21
Натискаючи на заголовок статті я очікував побачити фото зі Степаном Гігою
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
26.10.2023 в 16:18
це хто такий?
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+1
0
trafalgar (Запорожье)
26.10.2023 в 12:35
ширан с фанатом
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0
-2

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