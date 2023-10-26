Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО

Лионель Месси вернулся в состав "Интера Майами" в матче против "Шарлотт", но не смог помочь своей команде одержать победу (поражение 0:1).

Впрочем, вскоре аргентинца ожидали и приятные эмоции.

Футболист встретился с популярным певцом и музыкантом Эдом Шираном.

Совместное фото с семьей Лео опубликовал в своем инстаграме.

Ширан - суперзвезда мира музыки.

Клип на его песню "Shape of You" имеет 6,1 миллиарда просмотров на YouTube и долгое время был самым популярным музыкальным видео на этой платформе.

В целом сразу три композиции британского исполнителя входят в ТОП-30 самых популярных видео на YouTube.