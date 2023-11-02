Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
Мужа украинки зовут Григорий
Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 39) вышла замуж.
Судя по геолокации на фото с торжества, церемония прошла в курортном отеле Минтис на Кипре.
Читайте такжеСамая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
Мужа украинки зовут Григорий, он сделал украинской теннисистке предложение в апреле этого года.
Ранее избранник Костюк занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны во время церемонии вручения Золотого мяча
- Лужный: Не понимаю, как Луческу может проиграть все - и все равно остается тренером Динамо
- Россияне продолжают укреплять свою оборону на территории Украины, - Bild
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн