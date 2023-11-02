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Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО

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Мужа украинки зовут Григорий

Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО

Новина українською

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 39) вышла замуж.

Судя по геолокации на фото с торжества, церемония прошла в курортном отеле Минтис на Кипре.

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Мужа украинки зовут Григорий, он сделал украинской теннисистке предложение в апреле этого года.

Ранее избранник Костюк занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.

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В статье: Марта Костюк
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