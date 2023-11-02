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Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО

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Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО

instagram.com/metalist1925_kh

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Борячук начал регулярно появляться на поле в составе "Металлиста 1925" и помогает клубу избежать борьбы за выживание.

Безусловно, сил и мотивации футболисту должно добавить появление первенца.

О рождении дочери сам игрок сообщил в своих социальных сетях.

Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО - изображение 1

Стоит напомнить, что Борячук состоял в отношениях с Владой Седан, прежде чем та начала встречаться с Александром Зинченко.

Однако, сейчас это уже события минувших дней.

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В статье: Андрей Борячук вТренде
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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
02.11.2023 в 12:29
Люблять наші автори в чужому біллі покопирсатись.
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