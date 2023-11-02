Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО

Андрей Борячук начал регулярно появляться на поле в составе "Металлиста 1925" и помогает клубу избежать борьбы за выживание.

Безусловно, сил и мотивации футболисту должно добавить появление первенца.

О рождении дочери сам игрок сообщил в своих социальных сетях.

Стоит напомнить, что Борячук состоял в отношениях с Владой Седан, прежде чем та начала встречаться с Александром Зинченко.

Однако, сейчас это уже события минувших дней.