Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
Новая страница в жизни
instagram.com/metalist1925_kh
Андрей Борячук начал регулярно появляться на поле в составе "Металлиста 1925" и помогает клубу избежать борьбы за выживание.
Безусловно, сил и мотивации футболисту должно добавить появление первенца.
О рождении дочери сам игрок сообщил в своих социальных сетях.
Стоит напомнить, что Борячук состоял в отношениях с Владой Седан, прежде чем та начала встречаться с Александром Зинченко.
Однако, сейчас это уже события минувших дней.
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Kondor (Веселе)
02.11.2023 в 12:29
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