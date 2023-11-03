Красотка дня. Эффектная девушка защитника Шахтера, который постарается остановиться Динамо. ФОТО
Главный матч сезона - уже сегодня
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Уже сегодня в Киеве состоится главный матч первого круга УПЛ - "Динамо" принимает "Шахтер".
Для защитника "горняков" Ираклия Азарова это будет первое "Класичне".
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Очевидно, защитник будет максимально мотивирован проявить себя и остановить атаку киевлян.
А поддерживать футболиста будет его девушка Нини, з которой мы сегодня и знакомися.
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