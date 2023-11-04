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Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО

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Невероятная трансформация

Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО

instagram.com/suzyacortez

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сьюзи Кортес - известная модель, которая обрела известность благодаря сьемкам для журнала Playboy.

А еще девушка является огромной фанаткой Лионеля Месси.

Впрочем, в последнее время у красотки появилось новое увлечение - спортзал.

Сьюзи, которая ранее получала официальній титул "Мисс Бум-Бум" (которім в Бразилии награждаются обладательницы лучших пятых точек), тепер выглядит совсем иначе.

В интернете ей придумали новое прозвище, которому она совсем не против - "Женщина-Халк".

А как вам такая трансформация?

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