Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО

Сьюзи Кортес - известная модель, которая обрела известность благодаря сьемкам для журнала Playboy.

А еще девушка является огромной фанаткой Лионеля Месси.

Впрочем, в последнее время у красотки появилось новое увлечение - спортзал.

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Сьюзи, которая ранее получала официальній титул "Мисс Бум-Бум" (которім в Бразилии награждаются обладательницы лучших пятых точек), тепер выглядит совсем иначе.

В интернете ей придумали новое прозвище, которому она совсем не против - "Женщина-Халк".

А как вам такая трансформация?