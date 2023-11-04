Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО
Невероятная трансформация
instagram.com/suzyacortez
Сьюзи Кортес - известная модель, которая обрела известность благодаря сьемкам для журнала Playboy.
А еще девушка является огромной фанаткой Лионеля Месси.
Впрочем, в последнее время у красотки появилось новое увлечение - спортзал.
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Сьюзи, которая ранее получала официальній титул "Мисс Бум-Бум" (которім в Бразилии награждаются обладательницы лучших пятых точек), тепер выглядит совсем иначе.
В интернете ей придумали новое прозвище, которому она совсем не против - "Женщина-Халк".
А как вам такая трансформация?
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