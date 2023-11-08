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Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО

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Вчера капитан принес команде победу

Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО

Фото - instagram.com/jessicamelena

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Вчера капитан "Лацио" Чиро Иммобиле единственным голом принес своей команде очень важную победу над "Фейеноордом" в Лиге чемпионов.

Этот сезон начался для иконы "орлов" очень тяжело, но кажется, что он возвращает себе свою бомбардирскую форму.

С трибун за триумфом своего мужа наблюдала вторая половинка игрока Джессика.

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Настоящая красотка - источник вечного вдохновения нестареющего голеодора.

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Чиро Иммобиле Лига чемпионов вТренде
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2023 в 14:52
кормить надо --худоба
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.11.2023 в 14:52
кормить надо --худоба
Ответить
0
0

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