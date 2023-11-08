Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО

Вчера капитан "Лацио" Чиро Иммобиле единственным голом принес своей команде очень важную победу над "Фейеноордом" в Лиге чемпионов.

Этот сезон начался для иконы "орлов" очень тяжело, но кажется, что он возвращает себе свою бомбардирскую форму.

С трибун за триумфом своего мужа наблюдала вторая половинка игрока Джессика.

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