Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
Вчера капитан принес команде победу
Фото - instagram.com/jessicamelena
Вчера капитан "Лацио" Чиро Иммобиле единственным голом принес своей команде очень важную победу над "Фейеноордом" в Лиге чемпионов.
Этот сезон начался для иконы "орлов" очень тяжело, но кажется, что он возвращает себе свою бомбардирскую форму.
С трибун за триумфом своего мужа наблюдала вторая половинка игрока Джессика.
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Настоящая красотка - источник вечного вдохновения нестареющего голеодора.
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2023 в 14:52
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