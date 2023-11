Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО

Билли Айлиш - популярная певица, которая собирает стадионы на своих концертах и сотни миллионов просмотров на клипах в YouTube.

Кроме того, девушка известна оригинальным стилем, который постоянно корректирует новыми прическами.

Не так давно Билли поделилась фото своего нового имиджа.

Внезапно, особо популярной она стала в футбольных кругах фанатов "Челси".

Болельщики "синих" увидели в прическе певицы тепловую карту Н'Голо Канте.

Why does Billie Eilish's new hair look like Prime N’Golo Kante's heat map pic.twitter.com/WiRNCyNITy