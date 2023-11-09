Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
Веселая история
instagram.com/billieeilish
Билли Айлиш - популярная певица, которая собирает стадионы на своих концертах и сотни миллионов просмотров на клипах в YouTube.
Кроме того, девушка известна оригинальным стилем, который постоянно корректирует новыми прическами.
Не так давно Билли поделилась фото своего нового имиджа.
Внезапно, особо популярной она стала в футбольных кругах фанатов "Челси".
Болельщики "синих" увидели в прическе певицы тепловую карту Н'Голо Канте.
Why does Billie Eilish's new hair look like Prime N’Golo Kante's heat map pic.twitter.com/WiRNCyNITy— Footy Humour (@FootyHumour) November 8, 2023
Что думаете - похоже?
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
- Лунин на высоте. Реал Мадрид - Брага 3:0. Видео голов и обзор матча
- Лига чемпионов. Реал Мадрид - Брага 3:0. Победа имени Лунина и бразильцев
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн