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Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО

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Веселая история

Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО

instagram.com/billieeilish

UA-Футбол
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Билли Айлиш - популярная певица, которая собирает стадионы на своих концертах и сотни миллионов просмотров на клипах в YouTube.

Кроме того, девушка известна оригинальным стилем, который постоянно корректирует новыми прическами.

Не так давно Билли поделилась фото своего нового имиджа.

Внезапно, особо популярной она стала в футбольных кругах фанатов "Челси".

Болельщики "синих" увидели в прическе певицы тепловую карту Н'Голо Канте.

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