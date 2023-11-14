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Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО

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Красотка засветилась в Севилье

Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО

instagram.com/dilettaleotta

UA-Футбол
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Известная футбольная телеведущая и журналистка Дилетта Леотта летом стала матерью, родив дочь от не менее известного футболиста Лориса Кариуса.

Однако, долго сидеть в декрете красотка не собиралась и быстро вернулась к работе.

На выходных девушка освещала севильское дерби между "Бетисом" и "Севильей".

После Леотта опубликовала ряд снимков в своих соцсетях.

Поклонники остались в восторге и от идеальной фигуры журналистки, и от платья, которое эту фигуру подчеркивало.

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