Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
Красотка засветилась в Севилье
instagram.com/dilettaleotta
Известная футбольная телеведущая и журналистка Дилетта Леотта летом стала матерью, родив дочь от не менее известного футболиста Лориса Кариуса.
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Однако, долго сидеть в декрете красотка не собиралась и быстро вернулась к работе.
На выходных девушка освещала севильское дерби между "Бетисом" и "Севильей".
После Леотта опубликовала ряд снимков в своих соцсетях.
Поклонники остались в восторге и от идеальной фигуры журналистки, и от платья, которое эту фигуру подчеркивало.
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