Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО

Болельщики "Челси" должны хорошо помнить Франка Лебефа, который много и продуктивно играл за "синих" на стыке веков.

Сейчас бывший чемпион мира и Европы - счастливый отец дочери Джейд.

Красотка решила не идти по стопам отца и вместо спорта выбрала модельный бизнес.

Сейчас девушка имеет более 200 тысяч подписчиков в инстаграме и сотрудничает с мировыми брендами.

Сегодня знакомимся ближе с эффектной моделью.