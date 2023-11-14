Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
Девушка пошла в модельный бизнес
instagram.com/jade_leboeuf
Болельщики "Челси" должны хорошо помнить Франка Лебефа, который много и продуктивно играл за "синих" на стыке веков.
Сейчас бывший чемпион мира и Европы - счастливый отец дочери Джейд.
Красотка решила не идти по стопам отца и вместо спорта выбрала модельный бизнес.
Сейчас девушка имеет более 200 тысяч подписчиков в инстаграме и сотрудничает с мировыми брендами.
Сегодня знакомимся ближе с эффектной моделью.
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