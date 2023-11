Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО

Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Однако, костыли не мешають бельгийцу проявлять свою творческую натуру в других сферах.

Фанаты заметили, что фамилия Де Брюйне числиться в списке авторов трека Wick Man в новом альбому Дрейка For All The Dogs - Scary Hours Edition.

Wtf is Kevin De Bruyne doing writing for Drake pic.twitter.com/zwXzQl1klx — Jah Talks Music (@JahTalksMusic) November 17, 2023

Ранее не было извесно о талантах автора песен у полузащитника "Манчестер Сити".

Можете сами оценить трек и решить для себя - хороший ли из Кевина сонграйтер?