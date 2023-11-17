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Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО

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Не теряет зря времени на больничном

Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО

instagram.com/kevindebruyne

UA-Футбол
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Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Однако, костыли не мешають бельгийцу проявлять свою творческую натуру в других сферах.

Фанаты заметили, что фамилия Де Брюйне числиться в списке авторов трека Wick Man в новом альбому Дрейка For All The Dogs - Scary Hours Edition.

Ранее не было извесно о талантах автора песен у полузащитника "Манчестер Сити".

Можете сами оценить трек и решить для себя - хороший ли из Кевина сонграйтер?

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Комментарии
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Wreck (Киев)
17.11.2023 в 13:41
Ну и дермище, а реп это кал
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Комментарии 1
avatar
Wreck (Киев)
17.11.2023 в 13:41
Ну и дермище, а реп это кал
Ответить
0
0

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