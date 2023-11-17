Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
Не теряет зря времени на больничном
instagram.com/kevindebruyne
Кевин Де Брюйне продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.
Однако, костыли не мешають бельгийцу проявлять свою творческую натуру в других сферах.
Фанаты заметили, что фамилия Де Брюйне числиться в списке авторов трека Wick Man в новом альбому Дрейка For All The Dogs - Scary Hours Edition.
Wtf is Kevin De Bruyne doing writing for Drake pic.twitter.com/zwXzQl1klx— Jah Talks Music (@JahTalksMusic) November 17, 2023
Ранее не было извесно о талантах автора песен у полузащитника "Манчестер Сити".
Можете сами оценить трек и решить для себя - хороший ли из Кевина сонграйтер?
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Wreck (Киев)
17.11.2023 в 13:41
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