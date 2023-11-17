Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО

На днях в Лондоне состоялась церемония вручения награды Men of the Year от журнала GQ.

Конечно же, такое мероприятие не обходится без гламурной вечеринки.

Среди гостей была и Алекс Скотт.

Суперзвезда женского футбола, которая сейчас работает на телевидении, восхитиала всех откровенным нарядом.

Девушка выбрала для мероприятия прозрачное платье.

Alex Scott × Ian Wright × Leah Williamson pic.twitter.com/kQFy141O71 — The Arsenal Way (@atsufoster) November 15, 2023

Можно сказать точно, что 39-летняя журналистка в отличной форме.