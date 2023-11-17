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Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО

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Красотка в отличной форме

Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО

instagram.com/alexscott2

UA-Футбол
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На днях в Лондоне состоялась церемония вручения награды Men of the Year от журнала GQ.

Конечно же, такое мероприятие не обходится без гламурной вечеринки.

Среди гостей была и Алекс Скотт.

Суперзвезда женского футбола, которая сейчас работает на телевидении, восхитиала всех откровенным нарядом.

Девушка выбрала для мероприятия прозрачное платье.

Можно сказать точно, что 39-летняя журналистка в отличной форме.

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