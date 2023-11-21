Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО

Вчера сборная Украины, не без скандального решения арбитра, не смогла обыграть сборную Италии и выйти на чемпионат Эвропы напрямую.

Георгий Судаков был одним из лучших футболистов команды Сергея Реброва и получил высокие оценки от разных ресурсов.

Особенно переживала за футболиста его жена Лиза, которая находилась на трибунах.

Сразу после матча девушка опубликовала слова поддержки нашим ребятам.

Именно красота второй половинки должна мотивировать игрока выложится на 100% и помочь сборной в плей-офф.