Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО

От звезды АПЛ, которой когда-то был Деле Алли, осталось одно воспоминание.

Сейчас 27-летний полузащитник числится в "Эвертоне", хотя не сыграл еще ни единого матча (официально из-за травмы).

Впрочем, за пределами футбольного поля жизнь Деле куда активнее.

Алли прославился в Англии как ловелас, умеющий выбирать себе эффектных подруг.

Новая девушка игрока - модель Синди Кимберли.

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Звезда соцсетей (7 миллионов подписчиков только в инстаграме) регулярно балует фанатов яркими фото.

Действительно - и кому в такой ситуации нужен тот футбол?