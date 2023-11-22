Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Ее бойфренд в футбол в этом сезоне еще не играл
instagram.com/wolfiecindy
От звезды АПЛ, которой когда-то был Деле Алли, осталось одно воспоминание.
Сейчас 27-летний полузащитник числится в "Эвертоне", хотя не сыграл еще ни единого матча (официально из-за травмы).
Впрочем, за пределами футбольного поля жизнь Деле куда активнее.
Алли прославился в Англии как ловелас, умеющий выбирать себе эффектных подруг.
Новая девушка игрока - модель Синди Кимберли.
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Звезда соцсетей (7 миллионов подписчиков только в инстаграме) регулярно балует фанатов яркими фото.
Действительно - и кому в такой ситуации нужен тот футбол?
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