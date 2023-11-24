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Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО

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Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО

instagram.com/lunin_andrey

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин получил шанс проявить себя в воротах "Реала", хотя будущее украинского вратаря остается туманным.

Тем не менее, футболист не спешит покидать Мадрид, где ему очень нравится жить.

А еще там можно встретить неожиданных соотечественников.

Андрей опубликовал совместное фото с музыкальным исполнителем Ярославом Карпуком, известным как YAKTAK.

"Очень приятно познакомиться! И успехов, ты крутой!", - написал Лунин.

YAKTAK - один из самых популярных украинских музыкантов последних лет, почти каждая песня которого попадает в ТОПи популярных композиций на всех платформах.

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