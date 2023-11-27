Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Миша продолжает удивлять
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик продолжает затянувшуюся адаптацию в "Челси" и АПЛ.
Когда казалось, что дела начинають потихоньку налаживаться - футболист вляпался в неприятную историю.
Михаил поделился со своими поклонниками в инстаграме видео своего полета над Лондоном на вертолете.
Все бы ничего, но почти в то же время фактически аналогичными кадрами поделилась росийская модель Виолетта Грачова.
Стоит отметить, что Мудрик подписан на Грачову в инстаграме, регулярно ставит "лайки", а ранее в этом месяце предлагал встретиться девушке в комментариях.
Потому не удивительно, что пользователи сети быстро сложили "2+2".
Грачова ранее уже встречалась с футболистом - норвежцем Матиасом Норманном, который тогда выступал за "Ростов".
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