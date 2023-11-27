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Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО

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Миша продолжает удивлять

Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик продолжает затянувшуюся адаптацию в "Челси" и АПЛ.

Когда казалось, что дела начинають потихоньку налаживаться - футболист вляпался в неприятную историю.

Михаил поделился со своими поклонниками в инстаграме видео своего полета над Лондоном на вертолете.

Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО - изображение 1Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО - изображение 2

Все бы ничего, но почти в то же время фактически аналогичными кадрами поделилась росийская модель Виолетта Грачова.

Стоит отметить, что Мудрик подписан на Грачову в инстаграме, регулярно ставит "лайки", а ранее в этом месяце предлагал встретиться девушке в комментариях.

Потому не удивительно, что пользователи сети быстро сложили "2+2".

Грачова ранее уже встречалась с футболистом - норвежцем Матиасом Норманном, который тогда выступал за "Ростов".

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Челси (Лондон) вТренде Михаил Мудрик
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Комментарии
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ArchiArchi
27.11.2023 в 20:25
З сотні силіконових барбі, які табунами бігають за футболістами, Міша мав вибрати саме русняву дівку.
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Комментарии 6
ArchiArchi
27.11.2023 в 20:25
З сотні силіконових барбі, які табунами бігають за футболістами, Міша мав вибрати саме русняву дівку.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
27.11.2023 в 18:51
Шлюх что ли мало в мире?
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2
0
download1 (huyersk)
27.11.2023 в 18:48
Ну Мудрику 22 роки, як встояти перед такою дупою? Гадаю помотросе та бросе, він же не жениться. Аби голи забивала наша надія футболу.
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ArchiArchi
27.11.2023 в 20:23
Там справа не в дупі, а тому, щоб не вляпуватися в рашиське лайно.
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0
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oda1979 (Запорожье)
27.11.2023 в 18:32
Притча о трех сыновьях как никогда актуальна..недонецкий нешахтер жеж
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Alex-696 (Немирів)
27.11.2023 в 18:25
Вата
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