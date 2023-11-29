Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
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instagram.com/danielalexmachado
Вчера "Барселона" обыграла "Порту" и решила сразу две задачи - немного помогла "Шахтеру" и заодно вышла в свой первый плей-офф Лиги чемпионов в эпоху без Месси.
Одним из героев матча против португальской команды стал каталонский португалец Жоау Канселу, на счету которого гол и ассист.
Больше всех успеху команды и футболиста радовалась его жена Даниэла.
Красотка поддерживала футболиста с трибун и стала источником вдохновения для Жоау.
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