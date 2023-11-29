Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО

Вчера "Барселона" обыграла "Порту" и решила сразу две задачи - немного помогла "Шахтеру" и заодно вышла в свой первый плей-офф Лиги чемпионов в эпоху без Месси.

Одним из героев матча против португальской команды стал каталонский португалец Жоау Канселу, на счету которого гол и ассист.

Больше всех успеху команды и футболиста радовалась его жена Даниэла.

Красотка поддерживала футболиста с трибун и стала источником вдохновения для Жоау.