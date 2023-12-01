"Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
Украинские болельщики явно не одобряют связи игрока с российской моделью
фото из соцсетей
Российская модель Виолетта Грачева (Виолетта Берт), которую связывают с украинским вингером "
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"Украинцы, я вас люблю. Хватит меня уже хейтить и спамить в моем профиле. Я за мир во всем мире", - написала девушка в Инстаграм.
Стоит отметить, что Мудрик подписан на Грачеву в Инстаграме, регулярно ставит "лайки", а ранее в этом месяце предлагал встретиться девушке в комментариях.
Также недавно украинец, вероятно, катался на вертолете над Лондоном с российской моделью, что и вызвало волну негодования украинских болельщиков.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.12.2023 в 00:40
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