На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
Участники пытались сдерживать улыбку
Фото: uefa.com
Во время жеребьевки группового этапа Евро-2024 неизвестные включили женские стоны. УЕФА пытались решить проблему, но это повторялось несколько раз.
Давид Сильва вместе с другими участниками церемонии едва сдерживали смех.
Напомним, что Украина потенциально может попасть в группу Е, а соперниками могут стать Бельгия, Словакия и Румыния.
Somebody getting done with the sex noise video during the draw ???????????????????????? #EURO2024 pic.twitter.com/ZaUIDNFcqV— Jamie (@_jamiegibson_) December 2, 2023
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