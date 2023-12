На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны

Во время жеребьевки группового этапа Евро-2024 неизвестные включили женские стоны. УЕФА пытались решить проблему, но это повторялось несколько раз.

Давид Сильва вместе с другими участниками церемонии едва сдерживали смех.

Напомним, что Украина потенциально может попасть в группу Е, а соперниками могут стать Бельгия, Словакия и Румыния.

Somebody getting done with the sex noise video during the draw ???????????????????????? #EURO2024 pic.twitter.com/ZaUIDNFcqV