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На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны

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Участники пытались сдерживать улыбку

На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны

Фото: uefa.com

Новина українською

Во время жеребьевки группового этапа Евро-2024 неизвестные включили женские стоны. УЕФА пытались решить проблему, но это повторялось несколько раз.

Давид Сильва вместе с другими участниками церемонии едва сдерживали смех.

Напомним, что Украина потенциально может попасть в группу Е, а соперниками могут стать Бельгия, Словакия и Румыния.

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