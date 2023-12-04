Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
Артем посетил Национальную оперу
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который проходил в клинике курс реабилитации от алкогольной зависимости, впервые за долгое время показался на публике.
Артем опубликовал фото в Инстаграм, судя по котормоу можно судить, что он посетил Национальную оперу Украины.
Напомним, что ранее была информация, что президент "Динамо" Суркис
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oleg.m.3972 (Харьков)
05.12.2023 в 01:04
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