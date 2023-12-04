Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который проходил в клинике курс реабилитации от алкогольной зависимости, впервые за долгое время показался на публике.

Артем опубликовал фото в Инстаграм, судя по котормоу можно судить, что он посетил Национальную оперу Украины.