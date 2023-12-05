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Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО

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Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО

instagram.com/madders

UA-Футбол
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После роскошного начала сезона "Тоттенхэм" впал в яму и не может выиграть уже четыре матча.

Магическим образом, неудачная серия команды совпала с травмой плеймейкера Джеймса Мэддисона (формально даже в матче с "Челси" на момент первого тайма, пока Джеймс играл, команда не проигрывала).

Впрочем, магия и Мэддисон - вещи очень близкие.

Джеймс - главный фанат Гарри Поттера среди футболистов АПЛ, а может и всего мира.

Внимательные зрители заметили ряд татуировок на руке спортсмена: там и бузинная палочка, и шрам Гарри, и платформа 9 та 3/4.

Больше деталей своего увлечения игрок поведал в интервью для Amazone Prime Video.

Джеймс похвастался настоящей палочкой Гарри Поттера с автографом Дэниела Редклиффа.

Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО - изображение 1
ФОТО: YouTube/Amazon Prime Video Sport

Также дом футболиста набит разнообразной атрибутикой по известной серии книг/фильмов: шарфы, сладости, коллекиционные издания и тому подобное.

А вот самого Рэдклиффа Мэддисон не хотел бы встретить.

"Для меня он навсегда останется Гарри Поттером, я не хочу рушить этот образ", - признается лидер "Тоттенхэма".

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