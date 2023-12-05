Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО
Экспеллиармус!
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После роскошного начала сезона "Тоттенхэм" впал в яму и не может выиграть уже четыре матча.
Магическим образом, неудачная серия команды совпала с травмой плеймейкера Джеймса Мэддисона (формально даже в матче с "Челси" на момент первого тайма, пока Джеймс играл, команда не проигрывала).
Впрочем, магия и Мэддисон - вещи очень близкие.
Джеймс - главный фанат Гарри Поттера среди футболистов АПЛ, а может и всего мира.
Внимательные зрители заметили ряд татуировок на руке спортсмена: там и бузинная палочка, и шрам Гарри, и платформа 9 та 3/4.
Больше деталей своего увлечения игрок поведал в интервью для Amazone Prime Video.
Джеймс похвастался настоящей палочкой Гарри Поттера с автографом Дэниела Редклиффа.
Также дом футболиста набит разнообразной атрибутикой по известной серии книг/фильмов: шарфы, сладости, коллекиционные издания и тому подобное.
А вот самого Рэдклиффа Мэддисон не хотел бы встретить.
"Для меня он навсегда останется Гарри Поттером, я не хочу рушить этот образ", - признается лидер "Тоттенхэма".
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