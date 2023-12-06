Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Надежный тыл надежного защитника
instagram.com/yaremko_di
"Рух" проводит очень сильный сезон, находясь в группе лидеров УПЛ.
Роман Дидык - лидер команды и настоящий столп обороны.
А за надежный тыл надежного защитника отвечает его вторая половинка.
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Диана и сама близка к спорту - девушка занимается художественной гимнастикой и всегда готова похвастаться идеальной растяжкой.
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oda1979 (Запорожье)
06.12.2023 в 15:05
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