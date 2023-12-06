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Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО

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Надежный тыл надежного защитника

Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО

instagram.com/yaremko_di

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" проводит очень сильный сезон, находясь в группе лидеров УПЛ.

Роман Дидык - лидер команды и настоящий столп обороны.

А за надежный тыл надежного защитника отвечает его вторая половинка.

Диана и сама близка к спорту - девушка занимается художественной гимнастикой и всегда готова похвастаться идеальной растяжкой.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.12.2023 в 15:05
и шо тут необычного?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
06.12.2023 в 15:05
и шо тут необычного?
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.12.2023 в 14:35
Ответить
0
0

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