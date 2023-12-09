  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО

Новости
Обновлено

Поклонники в восторге

Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО

instagram.com/thereseutd

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" преодолел кризис старта сезона и набрал очень хороший ход в ноябре и начале декабря.

Больше всех успехам "дьяволов" радуется из главная фанатка Тереза Гудмундсен.

Несмотря на то, что красотка является соотечественницей Эрлинга Холанда, ее сердце отдано МЮ.

Звезда соцсетей (более 250 тысяч подписчиков в инстаграме) регулярно радует собственных поклонников кадрами в красной форме.

Сейчас девушка отдыхает в Таиланде, где взрывает инстаграм фотками в бикини.

Ну и куда же без формы МЮ.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
yellow-arrow
Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО
Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости