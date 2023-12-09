Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Поклонники в восторге
instagram.com/thereseutd
"Манчестер Юнайтед" преодолел кризис старта сезона и набрал очень хороший ход в ноябре и начале декабря.
Больше всех успехам "дьяволов" радуется из главная фанатка Тереза Гудмундсен.
Несмотря на то, что красотка является соотечественницей Эрлинга Холанда, ее сердце отдано МЮ.
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Звезда соцсетей (более 250 тысяч подписчиков в инстаграме) регулярно радует собственных поклонников кадрами в красной форме.
Сейчас девушка отдыхает в Таиланде, где взрывает инстаграм фотками в бикини.
Ну и куда же без формы МЮ.
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