Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО

"Манчестер Юнайтед" преодолел кризис старта сезона и набрал очень хороший ход в ноябре и начале декабря.

Больше всех успехам "дьяволов" радуется из главная фанатка Тереза Гудмундсен.

Несмотря на то, что красотка является соотечественницей Эрлинга Холанда, ее сердце отдано МЮ.

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Звезда соцсетей (более 250 тысяч подписчиков в инстаграме) регулярно радует собственных поклонников кадрами в красной форме.

Сейчас девушка отдыхает в Таиланде, где взрывает инстаграм фотками в бикини.

Ну и куда же без формы МЮ.