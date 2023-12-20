Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО

Андрей Штогрин долго шел к моменту славы.

Воспитанник "Черноморца" дебютировал в УПЛ еще в 2018-м году, но первый гол нападающего состоялся только в августе этого года в ворота "Динамо".

Тем не менее, за этим голом прилетело еще пять мячей и на перерыв форвард идет с отставанием в один гол от лучших бомбардиров первенства.

Радость от своих подвигов футболист всегда может разделить с очаровательной женой Марией.

Пара вместе уже много лет: красотка была рядом, когда нападающий делал свои первые шаги в элите - рядом и сейчас, когда он превращается в одну из звезд УПЛ.