  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО

Новости

В этом сезоне ее муж зажигает

Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО

instagram.com/mahaaa02

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Штогрин долго шел к моменту славы.

Воспитанник "Черноморца" дебютировал в УПЛ еще в 2018-м году, но первый гол нападающего состоялся только в августе этого года в ворота "Динамо".

Тем не менее, за этим голом прилетело еще пять мячей и на перерыв форвард идет с отставанием в один гол от лучших бомбардиров первенства.

Радость от своих подвигов футболист всегда может разделить с очаровательной женой Марией.

Пара вместе уже много лет: красотка была рядом, когда нападающий делал свои первые шаги в элите - рядом и сейчас, когда он превращается в одну из звезд УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
yellow-arrow
Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
yellow-arrow
Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Черноморец (Одесса) вТренде Андрей Штогрин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости