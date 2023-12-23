Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Получила кольцо несколько дней назад
ekaterina_samoylenko__
Денис Кузык стал одним из самых результативных защитников этого сезона УПЛ (2 гола и 2 ассиста).
Отличное завершение первой части сезона футболист отметил важным решением - сделал предложение своей девушке.
Екатерина поделилась наиболее эффектными кадрами самого события - все вышло очень красиво.
А ми знакомимся ближе с будущей женой футболиста и просто красоткой.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист рассказал, за что Днепр-1 должен выплатить деньги Йовичевичу
- Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
- Стойкость и характер. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Вратарь
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн