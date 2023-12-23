  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО

Новости

Получила кольцо несколько дней назад

Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО

ekaterina_samoylenko__

UA-Футбол
Новина українською

Денис Кузык стал одним из самых результативных защитников этого сезона УПЛ (2 гола и 2 ассиста).

Отличное завершение первой части сезона футболист отметил важным решением - сделал предложение своей девушке.

Екатерина поделилась наиболее эффектными кадрами самого события - все вышло очень красиво.

А ми знакомимся ближе с будущей женой футболиста и просто красоткой.

По теме
yellow-arrow
Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
yellow-arrow
Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
yellow-arrow
Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
Кривбасс (Кривой Рог) вТренде Денис Кузык
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости