Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО

Владислав Кочергин - один из лидеров "Ракува", который борется за лидирующие позиции в чемпионате Польши.

Сейчас в чемпионате наступила пауза и футболисты махнули на отдых в теплые края.

Среди прочих и Владислав со своей очаровательной женой Кариной.

Девушка уже поспешила порадовать своих поклонников в соцсетях яркими фото.