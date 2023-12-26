Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Красотка дождалась отдыха
instagram.com/kkkarina_13
Владислав Кочергин - один из лидеров "Ракува", который борется за лидирующие позиции в чемпионате Польши.
Сейчас в чемпионате наступила пауза и футболисты махнули на отдых в теплые края.
Среди прочих и Владислав со своей очаровательной женой Кариной.
Девушка уже поспешила порадовать своих поклонников в соцсетях яркими фото.
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