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Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО

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Футболисту не скучно на больничном

Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Винисиус Жуниор продолжает восстанавливаться после розрива мышци бедра, из-за которого уже пропустил больше месяца.

Впрочем, на больничном футболисту не скучно.

Бразилец решил не терять времени зря и устроил себе турне по матчам НБА.

За несколько дней игрок посетил ряд поэдинков - и про каждый оставил себе памятный подарок.

Джерси таких звезд НБА, как Джейсон Тейтум и Шай Гилджес-Александер - хорошие дополнения к коллекции.

А вот на матче "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс", на котором Винисиус присуствовал в компании также травмированного одноклубника Эдуардо Камавинги, уже сам футболист получил подарок в виде именной майки.

Неплохие выходные получились.

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