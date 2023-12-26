Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО

Винисиус Жуниор продолжает восстанавливаться после розрива мышци бедра, из-за которого уже пропустил больше месяца.

Впрочем, на больничном футболисту не скучно.

Бразилец решил не терять времени зря и устроил себе турне по матчам НБА.

За несколько дней игрок посетил ряд поэдинков - и про каждый оставил себе памятный подарок.

Джерси таких звезд НБА, как Джейсон Тейтум и Шай Гилджес-Александер - хорошие дополнения к коллекции.

А вот на матче "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс", на котором Винисиус присуствовал в компании также травмированного одноклубника Эдуардо Камавинги, уже сам футболист получил подарок в виде именной майки.

Неплохие выходные получились.