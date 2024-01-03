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Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО

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Не меньшая звезда, чем ее бойфренд

Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО

instagram.com/nereamarti32

UA-Футбол
Новина українською

Долгое время Роман Яремчук конкурировал с Уго Дуро за место в стартовом составе "Валенсии".

Однако, вчера украинец и испанец объединили свои силы с первых минут - и уже на четвертой минуте Роман забил.

Впрочем, конкуренцию между форвардами никто не отменял.

Поддерживать испанского нападающего будет его звездная девушка Нерея Марты.

Красотка - известная испанская автогонщица, которая в сезоне 2023 года выступала в Академии F1 за команду Campos Racing.

Возможна, она даже большая звезда, чем ее бойфренд.

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