Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Не меньшая звезда, чем ее бойфренд
instagram.com/nereamarti32
Долгое время Роман Яремчук конкурировал с Уго Дуро за место в стартовом составе "Валенсии".
Однако, вчера украинец и испанец объединили свои силы с первых минут - и уже на четвертой минуте Роман забил.
Впрочем, конкуренцию между форвардами никто не отменял.
Поддерживать испанского нападающего будет его звездная девушка Нерея Марты.
Красотка - известная испанская автогонщица, которая в сезоне 2023 года выступала в Академии F1 за команду Campos Racing.
Возможна, она даже большая звезда, чем ее бойфренд.
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