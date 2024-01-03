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Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО

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Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер играют за Лион

Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Футболистки женского "Лиона" Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер объявили о помолвке.

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Девушки встречались около двух лет и 1 января объявили о помолвке, опубликовав фото с обручальными кольцами.

"Мой человек на всю жизнь", – подписала фото Даниэль.

Интересно, что между футболистками разница в возрасте в 9 лет. Элли – 23 года, а Даниэль – 32.

Карпентер – австралийка, играет в защите, провела 71 матч за сборную Австралии. Голландка Ван де Донк играет в полузащите и за свою национальную сборную провела150 матчей и забила 36 мячей.

"Лион" – одна из лучших команд в мире, которая сейчас находится на втором месте в рейтинге УЕФА, уступая лишь "Барселоне". "Красно-синие" являются 20-кратными чемпионками Франции, 12 раз команда выигрывала Кубок Франции и 8 раз – Лигу чемпионов.

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