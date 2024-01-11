Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Карим отрывается как может
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Карим Бензема неплохо адаптировался в "Аль-Иттихаде" - 9 голов в 15 матчах чемпионата и два мяча в двух матчах клубного чемпионата мира.
Не забывает футболист и про обустройство личной жизни.
Спортсмен был замечен во время отдыха с бывшей женой Хлоей.
Пара была вместе долгое время и от брака с эффектной красоткой у игрока осталось двое детей.
Впрочем, детей у Карима достаточно и без Хлои.
Еще один ребенок у Бензема имеется от известной модели Коры Готье.
А в прошлом году экс-звезда "Реала" стал отцом в четвертый раз - тепер уже с певицей Джордан Озуной.
Как видим, теперь в футболисте возродились старые чувства и Джордан отошла на второй план.
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