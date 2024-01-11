Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО

Карим Бензема неплохо адаптировался в "Аль-Иттихаде" - 9 голов в 15 матчах чемпионата и два мяча в двух матчах клубного чемпионата мира.

Не забывает футболист и про обустройство личной жизни.

Спортсмен был замечен во время отдыха с бывшей женой Хлоей.

ФОТО: BackGrid

Пара была вместе долгое время и от брака с эффектной красоткой у игрока осталось двое детей.

Впрочем, детей у Карима достаточно и без Хлои.

ФОТО: BackGrid

Еще один ребенок у Бензема имеется от известной модели Коры Готье.

А в прошлом году экс-звезда "Реала" стал отцом в четвертый раз - тепер уже с певицей Джордан Озуной.

ФОТО: BackGrid

Как видим, теперь в футболисте возродились старые чувства и Джордан отошла на второй план.