Джорджина Родригес демонстрирует на отдыхе украшения стоимостью более 5 миллионов долларов. ФОТО

Криштиану Роналду продолжает покорять бомбардирские рекорды в "Аль-Нассре".

А в свободное время футболист может быстренько полететь в Дубай отдохнуть со своей невестой.

Джорджина Родригес наслаждается жизнью на Ближнем Востоке.

Красотка балует поклонников яркими фото с отдыха на пляжах или в лакшери-заведениях.

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Не менее яркими являются и ее украшения.

Пользователи сети уже отметили, что одно только кольцо от Cartier стоит около 750 тысяч долларов.

А их на нежных ручках Джорджины четыре штуки с браслетом и часами.

Всего же такая подборка украшений оценивается более чем в 5 миллионов долларов.

КРасиво жить не запретить.