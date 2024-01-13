Джорджина Родригес демонстрирует на отдыхе украшения стоимостью более 5 миллионов долларов. ФОТО
Криштиану побаловал
instagram.com/georginagio
Криштиану Роналду продолжает покорять бомбардирские рекорды в "Аль-Нассре".
А в свободное время футболист может быстренько полететь в Дубай отдохнуть со своей невестой.
Джорджина Родригес наслаждается жизнью на Ближнем Востоке.
Красотка балует поклонников яркими фото с отдыха на пляжах или в лакшери-заведениях.
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Не менее яркими являются и ее украшения.
Пользователи сети уже отметили, что одно только кольцо от Cartier стоит около 750 тысяч долларов.
А их на нежных ручках Джорджины четыре штуки с браслетом и часами.
Всего же такая подборка украшений оценивается более чем в 5 миллионов долларов.
КРасиво жить не запретить.
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