Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Красотка едет в Лондон
instagram.com/ioanastan_
Раду Дрэгушин провел очень сильную первую половину чемпионата в Серии А с "Дженоа".
Неудивительно, что игра румынского футболиста привлекла внимание более сильных клубов и в итоге уже зимой защитник перебрался в "Тоттенхэм".
Вместе с игроком в Лондон перебирается и его вторая половинка Иоана.
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Красотка в восторге от перспективы сменить Геную на столицу Великобритании.
Теперь сможет передать привет от Роксаны Малиновской Владе Седан.
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