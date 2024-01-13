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Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО

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Красотка едет в Лондон

Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО

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UA-Футбол
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Раду Дрэгушин провел очень сильную первую половину чемпионата в Серии А с "Дженоа".

Неудивительно, что игра румынского футболиста привлекла внимание более сильных клубов и в итоге уже зимой защитник перебрался в "Тоттенхэм".

Вместе с игроком в Лондон перебирается и его вторая половинка Иоана.

Красотка в восторге от перспективы сменить Геную на столицу Великобритании.

Теперь сможет передать привет от Роксаны Малиновской Владе Седан.

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