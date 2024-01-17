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Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО

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Красота!

Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО

instagram.com/angelinarr_

UA-Футбол
Новина українською

Илья Забарный закрепился в основе "Борнмута" и помогает команде проводить очень сильный сезон.

А свободное время футболист посвящает семье.

Игрок вместе ж женой решили слетать на пару дней в Италию, где встретились со всеми членами семьи.

Ну и конечно, нашлось время для романтических моментов, для которых Рим подходит как нельзя лучше.

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Английская Премьер-лига вТренде Илья Забарный
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.01.2024 в 15:44
Покажіть їм руїни Мар'їнки, Бахмута, це для них корисно.
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1
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.01.2024 в 15:44
Покажіть їм руїни Мар'їнки, Бахмута, це для них корисно.
Ответить
1
0

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