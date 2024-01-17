Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО

Илья Забарный закрепился в основе "Борнмута" и помогает команде проводить очень сильный сезон.

А свободное время футболист посвящает семье.

Игрок вместе ж женой решили слетать на пару дней в Италию, где встретились со всеми членами семьи.

Ну и конечно, нашлось время для романтических моментов, для которых Рим подходит как нельзя лучше.