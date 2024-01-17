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"Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику

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Даша Квиткова призналась, что хотела бы сходить на свидание с вингером Челси

"Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику

instagram.com/kvittkova

Новина українською

Украинская блогерша-миллионница (1.8 млн подписчиков в Инстаграм) Даша Квиткова призналась, с кем из украинских холостяков пошла бы на свидание.

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Квиткова посетила программу "Такі страви" на YouTube-канале Даши Астафьевой, где рассказала о симпатиях к 23-летнему футболисту сборной Украины и лондонского "Челси" Михаилу Мудрику.

"Он мне постоянно попадается сейчас в рекомендациях. И я на него залипаю. Я понимаю, что он немного моложе меня, не знаю, сколько ему лет. Я ему ставлю те лайки, ставлю, но он что-то меня не замечает. Миш, уже устала лайкать твои фотки. Скиньте ему, пожалуйста, этот выпуск", - сказала Даша.

Отметим, что Даше сейчас 25 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. Экс-супруги воспитывают общего сына Льва.

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Михаилу приписывают роман с моделью Виолеттой Грачевой, у которой есть паспорт РФ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Даша Астаф'єва
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2024 в 20:10
ещё одна ибобо
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2024 в 20:10
ещё одна ибобо
Ответить
0
0

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