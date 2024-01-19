С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Что важнее - на ваше усмотрение
instagram.com/cristiano
Пока некоторые звезды футбола уже поспешно собирают чемоданы из Саудовской Аравии, Криштиану Роналду чувствует себя замечательно.
Криш покоряет бомбардирские рекорды на поле и наслаждается жизнью за его пределами.
Вчера португалец опубликовал два трогательных фото - с дочерью Беллой и новым автомобилем Porsche.
Что для футболиста важнее - не уточняется.
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