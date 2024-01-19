С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО

Пока некоторые звезды футбола уже поспешно собирают чемоданы из Саудовской Аравии, Криштиану Роналду чувствует себя замечательно.

Криш покоряет бомбардирские рекорды на поле и наслаждается жизнью за его пределами.

Вчера португалец опубликовал два трогательных фото - с дочерью Беллой и новым автомобилем Porsche.

Что для футболиста важнее - не уточняется.