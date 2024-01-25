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Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО

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Показывает, что футболист потерял

Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО

instagram.com/cathyhummels

UA-Футбол
Новина українською

Матс Хуммельс даже в свои 35 лет остается ключевым игроком дортмундской "Боруссии".

А вот его бывшая жена - взрывает соцсети.

Кети и Матс разошлись в 2022 году после семи лет в браке.

Теперь девушка смело дразнит фанатов в своем инстаграме откровенными фото.

Буквально вчера красотка опубликовала серию ярких снимков в одной простыне.

Места для воображения совсем не остается.

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