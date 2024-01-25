Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Показывает, что футболист потерял
instagram.com/cathyhummels
Матс Хуммельс даже в свои 35 лет остается ключевым игроком дортмундской "Боруссии".
А вот его бывшая жена - взрывает соцсети.
Кети и Матс разошлись в 2022 году после семи лет в браке.
Теперь девушка смело дразнит фанатов в своем инстаграме откровенными фото.
-
Больше горячих фото девушек из мира футбола - в нашем telegram-канале!
Буквально вчера красотка опубликовала серию ярких снимков в одной простыне.
Места для воображения совсем не остается.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- КАН-2024. Известны все пары 1/8 финала турнира
- Бенфика – Эшторил. АУДИО трансляция матча с участием Трубина
- Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают
- Воспитанник Динамо Сергей Рожок погиб, защищая Украину
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн