  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО

Новости

Красотка наслаждается жизнью в Испании

В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО

instagram.com/ya_christinchik

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук продолжает бороться за место в составе "Валенсии".

А вот его жена кайфует от жизни в Испании.

Кристина устроила себе отдых возле роскошного бассейна и не могла не поделиться этим с поклонниками в соцсетях.

"Эта погода", - пыдписала фото красуня.

В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/ya_christinchik
По теме
yellow-arrow
Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
yellow-arrow
Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
yellow-arrow
С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Роман Яремчук вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости