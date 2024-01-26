В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
Красотка наслаждается жизнью в Испании
instagram.com/ya_christinchik
Роман Яремчук продолжает бороться за место в составе "Валенсии".
А вот его жена кайфует от жизни в Испании.
Кристина устроила себе отдых возле роскошного бассейна и не могла не поделиться этим с поклонниками в соцсетях.
"Эта погода", - пыдписала фото красуня.
ФОТО: instagram.com/ya_christinchik
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