Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО

"Кривбасс" зажигает в этом сезоне УПЛ не только на футбольных полях, но и за их пределами.

Игроки команды Дмитрий Хомченовский (он же DJ TADESKO) и Андрей Понедельник (он же LUNES) выпустили новую композицию "Бачу дим".

Также ребята оперативно сняли клип в формате "360 градусов".

"Мы вложили самих себя в этот трек. Хотим продолжать поддерживать украинский народ. Также просим поддержать нашу работу", - сказал Хомченовский.

"Всегда поддерживаем защитников нашей родной Украины и ее народа. В этот раз записали новый трек о борьбе против оккупантов. В песне говорится, что как бы то ни было, мы все равно рано или поздно вернемся к своим домам, своей родной земле. Победа будет за нами, ведь за нами правда", - добавляет Понедельник.

А как вам новая работа парней?