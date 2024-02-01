Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО

Рубен Диаш продолжает цементировать оборону "Манчестер Сити".

Но вот в личной жизни футболиста все куда веселее.

Не так давно португальский защитник и британская модель Арабелла Чи перестали скрываться, объявив о своих отношениях.

Впрочем, долго этот союз не продержался - пара рассталась после новогодних каникул.

Красотка обвинила во всем спортсмена и вернулась на реалити-шоу "Остров любви" в поисках нового бойфренда.

Как и сам Рубен не терял времени зря.

Футболист особо активно начал проявлять интерес в соцсетях к актрисе Даниэле Мелшиор, известной своим участием в таких фильмах, как "Форсаж 10", "Стражи Галактики" и "Отряд Самоубийц".

Диаш не оставляет без лайков и комментариев ни одну из публикаций соотечественницы.

Флирт 21-го века, что тут скажеш.