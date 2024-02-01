Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
Реальная симпатия или на зло бывшей?
instagram.com/danielamelchior
Рубен Диаш продолжает цементировать оборону "Манчестер Сити".
Но вот в личной жизни футболиста все куда веселее.
Не так давно португальский защитник и британская модель Арабелла Чи перестали скрываться, объявив о своих отношениях.
Впрочем, долго этот союз не продержался - пара рассталась после новогодних каникул.
Красотка обвинила во всем спортсмена и вернулась на реалити-шоу "Остров любви" в поисках нового бойфренда.
Как и сам Рубен не терял времени зря.
Футболист особо активно начал проявлять интерес в соцсетях к актрисе Даниэле Мелшиор, известной своим участием в таких фильмах, как "Форсаж 10", "Стражи Галактики" и "Отряд Самоубийц".
Диаш не оставляет без лайков и комментариев ни одну из публикаций соотечественницы.
Флирт 21-го века, что тут скажеш.
Популярное сейчас
- Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире
- "Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко
- Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО