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Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО

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Красивая пара

Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО

instagram.com/dilettaleotta

UA-Футбол
Новина українською

Дилетта Леотта и Лорис Кариус - одна из самых неожиданных футбольных пар.

Секс-символ итальянского ТВ и немецкий человек-мем из киевского финала ЛЧ ворвались в новостные ленты больше года назад.

С тех пор их отношения развивались как в сериале.

Уже через несколько месяцев стало известно, что красотка беременна, а в августе свет увидела малышка Арья.

Теперь новая глава - Леотта сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца.

Конечно же, она ответила согласием отцу своего ребенка.

"Я сказала да! Я ждала несколько месяцев, чтобы рассказать вам, потому что мы с Лорисом хотели как можно больше прожить эмоции от рождения Арьи, но теперь мы готовы посвятить себя этому новому большому этапу вместе как семья!", - сообщила в соцсетях журналистка.

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