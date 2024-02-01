Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
Красивая пара
instagram.com/dilettaleotta
Дилетта Леотта и Лорис Кариус - одна из самых неожиданных футбольных пар.
Секс-символ итальянского ТВ и немецкий человек-мем из киевского финала ЛЧ ворвались в новостные ленты больше года назад.
С тех пор их отношения развивались как в сериале.
Уже через несколько месяцев стало известно, что красотка беременна, а в августе свет увидела малышка Арья.
Теперь новая глава - Леотта сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца.
Конечно же, она ответила согласием отцу своего ребенка.
"Я сказала да! Я ждала несколько месяцев, чтобы рассказать вам, потому что мы с Лорисом хотели как можно больше прожить эмоции от рождения Арьи, но теперь мы готовы посвятить себя этому новому большому этапу вместе как семья!", - сообщила в соцсетях журналистка.
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