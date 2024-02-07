Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Такого тренера у Мудрика еще не было
instagram.com/wettastrid
"Челси" переживает не лучшие времена - Маурисио Почеттино не сумел улучшить результаты и находится под огнем критики.
В прессе уже фигурируют имена потенциальных сменщиков аргентинца.
Однако, самую неожиданную кандидатуру предложила Астрид Ветт.
OnlyFans-модель является поклонницей "синих" со стажем и регулярно демонстрирует свою любовь к команде.
Супруга защитника "Челси" Тиаго Силвы Белль ранее неоднократно критиковала клуб за разного рода решения.
"Пришло время перемен. Если подождать еще - может быть слишком поздно", - написала Силва в твиттере с явным намеком на увольнение Почеттино.
"Так может ты сможеш стать нашим новым тренером?", - прокомментировала публикацию Астрид.
Любопытно было бы посмотреть - есть ощущение, что хуже все равно уже не будет.
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