Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО

"Челси" переживает не лучшие времена - Маурисио Почеттино не сумел улучшить результаты и находится под огнем критики.

В прессе уже фигурируют имена потенциальных сменщиков аргентинца.

Однако, самую неожиданную кандидатуру предложила Астрид Ветт.

OnlyFans-модель является поклонницей "синих" со стажем и регулярно демонстрирует свою любовь к команде.

Супруга защитника "Челси" Тиаго Силвы Белль ранее неоднократно критиковала клуб за разного рода решения.

"Пришло время перемен. Если подождать еще - может быть слишком поздно", - написала Силва в твиттере с явным намеком на увольнение Почеттино.

"Так может ты сможеш стать нашим новым тренером?", - прокомментировала публикацию Астрид.

Любопытно было бы посмотреть - есть ощущение, что хуже все равно уже не будет.