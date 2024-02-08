Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО

Алиша Леманн - футболистка "Астон Виллы" и обладательница неофициального статуса "самая сексуальная футболистка планеты".

Не так давно красотка отпраздновала свой 25-й день рождения.

Также, в паузах между матчами, девушка посещает другие футбольные активности.

Как, к примеру, Алиша побывала на матчах Baller League - турнира среди блогеров.

Там же присутствовал и Лукаш Подольски в качестве приглашенной звезды.

Конечно же, две звезды не могли не встретиться и не сделать общее фото.