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Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО

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Красотка продолжает удивлять фанатов

Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО

instagram.com/alishalehmann7

UA-Футбол
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Алиша Леманн - футболистка "Астон Виллы" и обладательница неофициального статуса "самая сексуальная футболистка планеты".

Не так давно красотка отпраздновала свой 25-й день рождения.

Также, в паузах между матчами, девушка посещает другие футбольные активности.

Как, к примеру, Алиша побывала на матчах Baller League - турнира среди блогеров.

Там же присутствовал и Лукаш Подольски в качестве приглашенной звезды.

Конечно же, две звезды не могли не встретиться и не сделать общее фото.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.02.2024 в 18:14
Силикон проник и в футбол
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
08.02.2024 в 18:14
Силикон проник и в футбол
Ответить
0
0

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