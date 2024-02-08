Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Красотка продолжает удивлять фанатов
instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн - футболистка "Астон Виллы" и обладательница неофициального статуса "самая сексуальная футболистка планеты".
Не так давно красотка отпраздновала свой 25-й день рождения.
Также, в паузах между матчами, девушка посещает другие футбольные активности.
Как, к примеру, Алиша побывала на матчах Baller League - турнира среди блогеров.
Там же присутствовал и Лукаш Подольски в качестве приглашенной звезды.
Конечно же, две звезды не могли не встретиться и не сделать общее фото.
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oda1979 (Запорожье)
08.02.2024 в 18:14
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