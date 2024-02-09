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Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО

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Сколько же это дронов...

Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Джорджина Родригес уже давно перестала быть просто невестой Криштиану Роналду.

Девушка - известная модель и икона моды, каждый образ которой разбирают на детали.

Именно так произошло с фото, которое красотка опубликовала в своем инстаграме.

Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/georginagio

Пользователи обратили внимание на часы Джорджины от бренда Jacob & Co.

Модный аксессуар с 323 бриллиантами можно купить всего за 94 тысячи долларов.

Для сравнения, это 3,5 миллиона гривен.

Сколько же дронов можно было бы купить на эти деньги...

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