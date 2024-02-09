Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Сколько же это дронов...
instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес уже давно перестала быть просто невестой Криштиану Роналду.
Девушка - известная модель и икона моды, каждый образ которой разбирают на детали.
Именно так произошло с фото, которое красотка опубликовала в своем инстаграме.
ФОТО: instagram.com/georginagio
Пользователи обратили внимание на часы Джорджины от бренда Jacob & Co.
Модный аксессуар с 323 бриллиантами можно купить всего за 94 тысячи долларов.
Для сравнения, это 3,5 миллиона гривен.
Сколько же дронов можно было бы купить на эти деньги...
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