Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО

Джорджина Родригес уже давно перестала быть просто невестой Криштиану Роналду.

Девушка - известная модель и икона моды, каждый образ которой разбирают на детали.

Именно так произошло с фото, которое красотка опубликовала в своем инстаграме.

ФОТО: instagram.com/georginagio

Пользователи обратили внимание на часы Джорджины от бренда Jacob & Co.

Модный аксессуар с 323 бриллиантами можно купить всего за 94 тысячи долларов.

Для сравнения, это 3,5 миллиона гривен.

Сколько же дронов можно было бы купить на эти деньги...