Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
Вдохновляет игрока на лучший футбол
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Скотт МакТоминей проводит лучший сезон в своей карьере.
Он лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" и настоящая суперзвезда в сборной Шотландии, с которой произвел фуррор в отборе к чемпионате Европы.
Источник вдохновения игрока - его вторая половинка Кэм.
И пускай футболист все равно фигурирует в списках "на выход" из команды - свой главный приз он уже получил.
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