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Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО

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Вдохновляет игрока на лучший футбол

Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО

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UA-Футбол
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Скотт МакТоминей проводит лучший сезон в своей карьере.

Он лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" и настоящая суперзвезда в сборной Шотландии, с которой произвел фуррор в отборе к чемпионате Европы.

Источник вдохновения игрока - его вторая половинка Кэм.

И пускай футболист все равно фигурирует в списках "на выход" из команды - свой главный приз он уже получил.

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Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей вТренде
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