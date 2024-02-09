Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО

Скотт МакТоминей проводит лучший сезон в своей карьере.

Он лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" и настоящая суперзвезда в сборной Шотландии, с которой произвел фуррор в отборе к чемпионате Европы.

Источник вдохновения игрока - его вторая половинка Кэм.

И пускай футболист все равно фигурирует в списках "на выход" из команды - свой главный приз он уже получил.