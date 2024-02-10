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Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО

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В одном шаге от перехода в Аль-Наср

Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
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Криштиану Роналду влип в скандал после принципиального матча с "Аль-Хилялем".

С трибун за игроком наблюдали самые близкие люди - невеста Джорджина Родригес в компании детей футболиста.

А после матча девушка показала свои футбольные умения.

Ну что ж, еще немного - и можна подписывать контракт с "Аль-Насром"?

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